На время реконструкции Центральной площади Ижевска найдут новую площадку для городских праздников

СЕГОДНЯ 12:59 2019-03-14T14:57:01+03:00

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В Ижевске найдут новое место для проведения городских праздников, пока идет реконструкция Центральной площади. Как сообщил глава города Олег Бекмеметьев во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107.6 FM)(12+), на данный момент пересматривают логистику событийных мероприятий.

- Предпочтительно перемещение праздников на набережную Ижевска. В любом случае, проинформируем жителей заранее, - сообщил Олег Бекмеметьев.

Напомним, что на данный момент Центральная площадь находится на реконструкции. Забор пока останется примерно до сентября 2019 года, когда страна будет отмечать 100-летие Михаила Тимофеевича.

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ИСТОЧНИК KP.RU