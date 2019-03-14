На время реконструкции Центральной площади Ижевска найдут новую площадку для городских праздников
В Ижевске найдут новое место для проведения городских праздников, пока идет реконструкция Центральной площади. Как сообщил глава города Олег Бекмеметьев во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107.6 FM)(12+), на данный момент пересматривают логистику событийных мероприятий.
- Предпочтительно перемещение праздников на набережную Ижевска. В любом случае, проинформируем жителей заранее, - сообщил Олег Бекмеметьев.
Напомним, что на данный момент Центральная площадь находится на реконструкции. Забор пока останется примерно до сентября 2019 года, когда страна будет отмечать 100-летие Михаила Тимофеевича.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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