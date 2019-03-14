Госавтоинспекция напоминает родителям и школьникам об опасности катания на сцепных устройствах трамваев Ижевска

СЕГОДНЯ 13:51 2019-03-14T14:59:20+03:00

В последнее время участились случаи катания детей на сцепных устройствах

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Госавтоинспекция Ижевска в преддверии весенних каникул напоминает родителям и школьникам об опасности катания на сцепных устройствах трамваев и троллейбусов. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

В большинстве случаев такие катания заканчиваются трагедией. Например, падением во время движения транспорта, кроме того, можно столкнуться с препятствием или попасть под колеса встречной машины.

Зачастую на сцепных приборах трамвая катаются дети и подростки, которые не осознают, что такое передвижение смертельно опасно!

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Госавтоинспекция Ижевска обращается к родителям школьников: с целью сохранения жизни и здоровья ваших детей необходимо провести с ними беседы о недопустимости катания на сцепных устройствах трамваев и троллейбусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU