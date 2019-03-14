2019-03-14T14:59:20+03:00
Общество

Госавтоинспекция напоминает родителям и школьникам об опасности катания на сцепных устройствах трамваев Ижевска

В последнее время участились случаи катания детей на сцепных устройствах
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: www.gibdd.ruФото: www.gibdd.ru
Изменить размер текста:

Госавтоинспекция Ижевска в преддверии весенних каникул напоминает родителям и школьникам об опасности катания на сцепных устройствах трамваев и троллейбусов. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

В большинстве случаев такие катания заканчиваются трагедией. Например, падением во время движения транспорта, кроме того, можно столкнуться с препятствием или попасть под колеса встречной машины.

Зачастую на сцепных приборах трамвая катаются дети и подростки, которые не осознают, что такое передвижение смертельно опасно!

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Где будут проводиться городские праздники, пока будут идти работы на Центральной площади? Подробнее по ссылке.

Внимание! В Удмуртии разыскивают 16-летнего подростка.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция Ижевска обращается к родителям школьников: с целью сохранения жизни и здоровья ваших детей необходимо провести с ними беседы о недопустимости катания на сцепных устройствах трамваев и троллейбусов.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Единственную ледовую переправу в Удмуртии закрывают
К декабрю 2019 года в Ижевске разработают новую транспортную схему
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выполнила символическое вбрасывание на важном матче
Около 100 школ и садов в Ижевске отремонтируют в 2019 году
На время реконструкции Центральной площади Ижевска найдут новую площадку для городских праздников
В Удмуртии разыскивают подростка из детского дома
За сезон в Ижевске вывезли почти в два раза больше снега, чем в прошлом году
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев в гостях у радио «Комсомольская правда» - Ижевск»: онлайн-трансляция
60-летнего жителя Удмуртии задержали за кражу старинной иконы
Второй Международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой состоится в Удмуртии
Больше половины жителей Удмуртии уверены, что отсутствие интернета изменило бы их жизнь
При столкновении двух автобусов в Ижевске пострадала девушка
Девушка отсудила у больницы в Удмуртии, где ей поставили неверный диагноз, 500 тысяч рублей
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова вошла в топ-25 самых известных спортсменок
Ведущий и бывший участник команды КВН разыскивается в Ижевске за неуплату алиментов
14 марта глава Ижевска Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда» - Ижевск
Биатлонист из Удмуртии победил в гонке преследования на первенстве России
За два месяца 2019 года в общественном транспорте Ижевска 17 человек получили травмы
Жители Удмуртии смогут встретиться с одной из участниц «Битвы экстрасенсов»
«Охота на макет лося»: Минприроды Удмуртии задержало жителей Перми за незаконную охоту
«СуперМУП» планируют создать в Ижевске
13 марта в Ижевске усугубилась дорожная ситуация на Воткинском шоссе
За начало 2019 года от жителей Удмуртии поступило 55 жалоб на коллекторов
Гендиректор «Корпорации Развития Удмуртии» прокомментировал предписания прокуратуры
В Ижевске появился новый вид телефонного мошенничества