Госавтоинспекция напоминает родителям и школьникам об опасности катания на сцепных устройствах трамваев Ижевска
Госавтоинспекция Ижевска в преддверии весенних каникул напоминает родителям и школьникам об опасности катания на сцепных устройствах трамваев и троллейбусов. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
В большинстве случаев такие катания заканчиваются трагедией. Например, падением во время движения транспорта, кроме того, можно столкнуться с препятствием или попасть под колеса встречной машины.
Зачастую на сцепных приборах трамвая катаются дети и подростки, которые не осознают, что такое передвижение смертельно опасно!
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Госавтоинспекция Ижевска обращается к родителям школьников: с целью сохранения жизни и здоровья ваших детей необходимо провести с ними беседы о недопустимости катания на сцепных устройствах трамваев и троллейбусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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