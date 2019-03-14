2019-03-14T15:02:09+03:00
Общество

Около 100 школ и садов в Ижевске отремонтируют в 2019 году

В первую очередь будут ремонтировать крыши
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске в 2019 году отремонтируют порядка 100 школ и детских садов. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107.6 FM) (12+).

- Назову «топ-5» с точки зрения наихудшего состояния. Школы №5, 13, 85, 69, 52, 88. Назвал даже шесть, умышленно назвал №13, потому что это школа вообще особняком стоит. Ее будем ремонтировать на деньги, которые мы аккумулировали за счет размещения на депозите средств, вырученных от продажи имущественного комплекса Ижевских электросетей. Нам 28 млн из этой суммы, которые мы получили по процентам по депозиту, должно хватить, чтобы эту школу ввести в строй. Детские сады № 192, 52, 194, 163, 161… Можно список продолжать. Он есть. Сейчас мы проводим экспертизу достоверности сметной стоимости ремонта в этих школах и будем полностью публиковать, когда все ценники проверим. И можно будет приступать уже к разыгрыванию этих конкурсов, - поделился Олег Бекмеметьев.

В первую очередь будет проводится ремонт крыши и замена окон. Все работы должны завершить до 1 сентября 2019 года.

Также планируется строительства школы на улице Леваневского на 825 мест, в районе улицы Берша на 1224 места и в мкр Столичный на 820 мест.

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Глава города Олег Бекмеметьев посетил соцобъекты, в которых за 2019 год сделают капитальный ремонт. Также он рассказал, сколько школ и детских садов будет отремонтировано.

Олег Бекмеметьев сообщил, сколько в Ижевске не хватает детских садов и школ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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