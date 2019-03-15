2019-03-15T14:31:35+03:00
Общество

По всему Ижевску люди в бронежилетах и касках, что же произошло?

Жители города обеспокоены большим количеством людей в форме
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ИГГСФото: ИГГС
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В Ижевске 15 марта, около 15:00 пользователи соцсетей стали выкладывать фотографии полицейских в бронежилетах и касках. «Комсомолка» разбирается, что произошло.

- Около талисмана в бронежилетах и касках бегают, - сообщил один из ижевчан.

- Около Володарского, около жд путей, тоже в касках, район болото, - пишут пользователи соцсетей.

- Автозаводская &берша в полном снаряжении, - написали в группе ИГГС.

Как пояснили в МВД по Удмуртии, в Ижевске проводятся плановые учения и попросили население сохранять спокойствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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