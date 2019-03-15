Ижевск усиленно готовится к весеннему паводку

СЕГОДНЯ 15:01 2019-03-15T15:01:21+03:00

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В Ижевска продолжают подготовку к весеннему паводку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Понижение уровня воды на ижевском водохранилище началось еще 10 февраля, тогда в сутки воды уходила по 1-3 см. К 1 апреля в водохранилище должно стать воды меньше на 1,5 метра.

При этом проводится проверка технического состояния оборудования на насосных станциях. Подрядные организации ведут работы по отводу вод от проезжей части и занимаются очищением ливневой канализации.

Также 11 марта были заключены контракты на вывоз снега с подтопляемых территорий – подрядные организации должны будут вывезти снег с 30 улиц в Первомайском районе и 38 улиц в Ленинском районе Ижевска.

Планируется расчистка канав в водопропускных труб в частном секторе.

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ИСТОЧНИК KP.RU