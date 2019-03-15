Стали ли ижевчане чаще травмироваться из-за гололедицы?

Вместе с весной в Ижевск пришла и гололедица на дорогах. Успели ли горожане получить травмы, ходя по скользким тротуарам, разбиралась «Комсомолка».

В каком состоянии дороги?

При плюсовой температуре на дорогах огромные лужи, а при отрицательной — каток.

Фото: Сергей Грачев

Ижевчане всю зиму жаловались, что плохо вывозят снег. За февраль в Ижевске выпало три месячные нормы осадков, за всю зиму — 213 сантиметров снега. Вывезли 782 тыс. кубометров снега.

Фото: Четверикова Елизавета

– То, что я сейчас вижу во дворах – это безобразие. Отвечать за уборку снега должна управляющая компания. Чаще всего они пользуются тем, что в правилах благоустройства города допускается скидывание снега в кучи. Некоторое время эти кучи находятся во дворах, и иной раз это бывает не два-три дня, как докладывают руководители управляющих компаний, а лежат кучи снега неделями, – заявил ранее глава города Олег Бекмеметьев.

Фото: Четверикова Елизавета

Сейчас эти сугробы тают и вся эта вода скапливается на дорогах.

Как пострадали ижевчане?

Как сообщили нашим журналистам медики, в травматологию каждый день обращаются около ста пациентов.

— Работы хватает, не жалуемся. В марте-апреле каждый год бывает много пациентов, - рассказали врачи в травматологии на улице Краева.

Фото: Архив

Некоторым жителям города не повезло и они из-за гололеда уже успели получить переломы.

— Возвращались домой с мужем по очень скользким дорожкам. Свернули во дворы по улице Первомайской. Я держалась за руку мужа. Он упал, и я полетела за ним. Меня перевернуло, и я вылетела на проезжую часть. Сломала руку. Положили гипс на три недели. Только из нашего подъезда в том же самом месте падало еще три человека, - поделилась ижевчанка Галина.

— Работаю в районе Буммаша. Там скользкая тропинка, и я упала на руку. Поначалу думала, что перелом. Оказалось — просто ушиб. Через несколько дней снова поехала в поликлинику из-за невыносимой боли. Оказалось, что у меня смещение. Работаю с больной рукой и пью кучу лекарств, — рассказала Фанзия Миргалимова.

Чего ожидать?

По прогнозу погоды, колебания в температуре воздуха сохранятся до конца марта. Пик паводка стоит ожидать 10-20 апреля.

Сколько ижевчан пострадало из-за гололеда?*

5,97% получили травму;

32,59% упали пару раз, но не получили ничего серьёзнее ушиба;

1,24% попали в аварию на автомобиле;

55,97% не пострадали;

7,71% не заметили, что в городе есть гололед.

*опрос проводился в группе «Новости | Я люблю Ижевск». На момент публикации в опросе приняли участие 402 человека.

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