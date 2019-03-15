«Состояние дорог удовлетворительное»: депутаты гордумы проехались по улицам Ижевска
В Ижевске, 15 марта депутаты рабочей группы по контролю содержания улично-дорожной сети гордумы проехались с рейдом по улицам города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
- В целом, состояние дорог удовлетворительное, магистральные дороги очищены, есть небольшие проблемы с заужением на межквартальных территориях, с вывозом снега с дворовых территорий. Сегодня одну из проблем мы обозначили - это пешеходные переходы, некоторые не очищены. И, конечно, большая проблема - невозможность очистки дорог от снега в местах, где паркуются автомобили. Считаю, что к этому нужно подойти более серьезно и устанавливать знаки «остановка, стоянка запрещена» по четным и нечетным дням, для того, чтобы у дорожных служб была возможность содержать территорию в порядке в зимнее и летнее время, - пояснил Депутат Городской думы Борис Ломаев.
Во время рейда рабочая группа осмотрела ряд улиц и межквартальных проездов, пешеходные переходы и дворы многоквартирных домов. На некоторых объектах были замечания: заужение проезжей части, сугробы снега, наледь на тротуарах и нерасчищенные пешеходные переходы.
- Вопрос об установке новых дорожных знаков мы вынесем на технический совет при Управлении благоустройства и транспорта, в котором участвуют представители ГИБДД и других технических служб, - сказала руководитель Управления благоустройства и транспорта Ольга Удалова. - Там, где переходы не почищены, будем выдавать требования подрядным организациям, чтобы они вовремя осуществляли их прочистку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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