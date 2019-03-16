Женщину из Удмуртии, по вине которой в пожаре погибли четыре человека, будут судить

СЕГОДНЯ 09:33 2019-03-16T09:34:26+03:00

Пожар произошел в Сарапуле в ночь на 19 декабря 2018 года

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В Удмуртии будут судить женщину, по вине которой сгорел многоквартирный дом, и погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- В ночь с 18 на 19 декабря 2018 года в Сарапуле сгорел многоквартирный дом. Причиной пожара явился непотушенный окурок, который оставила 33-летняя жительница дома, - сообщает ведомство.

Прокурором Сарапула утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Ущерб сгоревшего дома составил более 3 миллионов рублей. Также в огне погибло четыре человека, в том числе ребенок.

Материалы уголовного дела переданы в суд, теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи дет.

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ИСТОЧНИК KP.RU