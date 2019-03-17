2019-03-17T17:17:54+03:00
Общество

«Будем решать эту ситуацию»: министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии отправилась с проверкой в Балезинский район

Два дня назад местные жители сообщили о ненадлежащем содержании коров в холодном амбаре
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: Ольга АбрамоваФОТО: Ольга Абрамова
Изменить размер текста:

Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова прокомментировала ситуацию с непозволительным содержанием животных в Балезинском районе. Сегодня, 17 марта, она лично отправилась в Балезинский район с проверкой.

Она отметила, что холодное помещение, в котором содержатся животные - "не беда".

- Существуют работающие технологии (холодный метод содержания), при которых телята (совсем малыши) размещаются практически на улице... НО! Полноценный рацион, тёплая вода и отсутствие ветра и осадков - критически важные условия в такой ситуации. В этом случае животные НЕ замерзают! Их организм работает по другому! - отметила Ольга Викторовна на своей странице в социальных сетях.

При этом сложившаяся ситуация непозволительна: 56 телочек не получают полноценного рациона и надлежащего ухода.

- Договорились о мерах, принятие которых незамедлительно просто необходимо. С контрольным сроком - 30 марта 2019 года. Будем решать эту ситуацию, - резюмировал министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии.

Напомним, что тревогу забили местные жители: они выложили шокирующие фотографии в социальные сети.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

С заботой из Удмуртии: закон о дефибрилляторах в общественных местах приняли в первом чтении

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 2400 жителей Удмуртии находятся под административным надзором
С заботой из Удмуртии: закон о дефибрилляторах в общественных местах приняли в первом чтении
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева стала пятой в эстафетной гонке на чемпионате мира
В домах ижевчан хранится более 22 тысяч единиц оружия
Ижевчанки тратят на салоны красоты 3700 рублей в месяц
Дмитрий Мусин покинул пост главного федерального инспектора по Удмуртии
В Удмуртии продолжаются поиски 14-летнего подростка
В Удмуртии всю зиму животные жили в заброшенном амбаре
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова примет участие в первом ледовом шоу «Чемпионы на льду»
На дорогах Ижевска начались работы по устранению ям
Юношеская сборная из Удмуртии заняла второе место в эстафете в Токсово
«В какие-то моменты становится больно»: Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева поделилась своими переживаниями
Женщину из Удмуртии, по вине которой в пожаре погибли четыре человека, будут судить
График вывоза мусора в частном секторе Ижевска изменится с 1 апреля
Мужчине из Удмуртии, который насиловал свою падчерицу, вынесли приговор
«Состояние дорог удовлетворительное»: депутаты гордумы проехались по улицам Ижевска
С 23 марта в Ижевске изменится расписание автобуса №9
Ижевск усиленно готовится к весеннему паводку
По всему Ижевску люди в бронежилетах и касках, что же произошло?
Выходные в Удмуртии будут пасмурными, но теплыми
Лже-целительница в Ижевске «сняла» порчу за 113 тысяч рублей
В ДТП с троллейбусом в Ижевске пострадала 12-летняя девочка