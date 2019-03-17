«Будем решать эту ситуацию»: министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии отправилась с проверкой в Балезинский район
Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова прокомментировала ситуацию с непозволительным содержанием животных в Балезинском районе. Сегодня, 17 марта, она лично отправилась в Балезинский район с проверкой.
Она отметила, что холодное помещение, в котором содержатся животные - "не беда".
- Существуют работающие технологии (холодный метод содержания), при которых телята (совсем малыши) размещаются практически на улице... НО! Полноценный рацион, тёплая вода и отсутствие ветра и осадков - критически важные условия в такой ситуации. В этом случае животные НЕ замерзают! Их организм работает по другому! - отметила Ольга Викторовна на своей странице в социальных сетях.
При этом сложившаяся ситуация непозволительна: 56 телочек не получают полноценного рациона и надлежащего ухода.
- Договорились о мерах, принятие которых незамедлительно просто необходимо. С контрольным сроком - 30 марта 2019 года. Будем решать эту ситуацию, - резюмировал министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии.
Напомним, что тревогу забили местные жители: они выложили шокирующие фотографии в социальные сети.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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