В Удмуртии всю зиму животные жили в заброшенном амбаре

СЕГОДНЯ 15:31 2019-03-16T15:31:25+03:00

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14 марта, в соцсетях появился пост, в котором сообщалось о том, что в Балезинском районе Удмуртии в заброшенном амбаре всю зиму жили животные. Некоторые из них даже погибли от холода. На тот момент не удалось выяснить так ли это на самом деле.

- На фото заброшенный амбар с живущими там всю зиму телками в деревне Седуны. И это малая часть всего ужаса! Возможно, у кого-то появятся мысли о том, как с этим бороться, - сообщает портал «Балезино Онлайн».

16 марта, в субботу, министр сельского хозяйства и продовольствия Ольга Абрамова подтвердила информацию о происходящем.

По словам министра, в амбаре уже работают контрольно-надзорные органы, а 17 марта Ольга Абрамова отправится узнать, как идет проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU