2019-03-19T16:29:22+03:00
Спорт

Велосипедист из Ижевска выиграл международную гонку в Испании

Гонка прошла 17 марта 2019 года
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: ЦСП УдмуртииФото: ЦСП Удмуртии
Изменить размер текста:

Маунтинбайкер из Ижевска Антон Синцов стал победителем международной гонки в Испании. Об этом сообщил спортсмен на своей странице в инстаграме.

17 марта в Испании прошла гонка, в которой приняли участие 83 спортсмена из Испании, Польши, Франции, Португалии, Эстонии, Белоруссии и России.

Антон Синцов показал лучшее время, начиная с первого круга. За победу в этой гонке спортсмену начисляются очки для путевки российской сборной на летние Олимпийские игры 2020.

Напомним, Антон Синцов выигрывал гонку на международном кубке Каталонии по велоспорту.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Что воспитанники ижевского детского дома и школы футбола делали в Москве? Подробнее читайте по ссылке.

Остался всего один день до выступления наших спортсменок на чемпионате мира в Японии! Алина Загитова чисто исполнила сложный элемент. Видео есть по ссылке.

Друзья! У нас прекрасные новости! Главный предвестник весны - бурый медведь Гоша вышел из глубоко зимнего сна! В прошлом году Гоша проснулся намного позже.

А у нас отличные новости для школьников и их родителей! «Комсомолка» выбирает лучший класс Ижевска! Участвуйте в конкурсе «Учись на 5» и голосуйте на сайте. Победители получат путевку в аквапарк! (Принять участие).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Anton Sintsov победитель международных гонок в Испании 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Детскому саду №11 в Ижевске присвоят имя Героя России Ильфата Закирова
Министр внутренних дел Удмуртии посетил удмуртских полицейских, находящихся в командировке в Дагестане
Дальнобойщику, который убил своего напарника в Ижевске, вынесли приговор
Прицеп КамАЗа с досками упал на рабочих в Удмуртии
Житель Удмуртии угнал «Лексус» и устроил ДТП
Подростки из ижевского детского дома и школы футбола побывали на закрытой тренировке сборной России по футболу
«Она чуть живая на снегу лежала»: ижевчане находят проснувшихся бабочек
Кофейню в Ижевске закрыли из-за санитарных нарушений
Призы за пятерки: ижевские школьники могут выиграть ноутбук
В Удмуртии разыскивается водитель автомобиля, который сбил 9-летнего мальчика
В деле о найденном на набережной Ижевска трупе появились новые подробности
В зоопарке Удмуртии проснулся бурый медведь Гоша
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова чисто исполнила сложный элемент на тренировке
Нарколабораторию «прикрыли» в Ижевске
Спортсменка из Удмуртии заняла второе место на международной велогонке в Геленджике
Жители Удмуртии смогут встретиться с одной из участниц «Битвы экстрасенсов»
В ижевском парке мужчина с газовым баллончиком напал на 10-летнего мальчика
Более 134,5 км дорог отремонтируют в Удмуртии в 2019 году
Магистральная и Партизанская: с каких улиц Ижевска вывезут снег на этой неделе?
Почти 5 000 человек расселят из аварийного жилья в Удмуртии к 2025 году
97 населенным пунктам в Удмуртии пересчитают плату за вывоз мусора из-за непроезжих дорог
Выручка от продаж мобильных устройств в салонах связи «Ростелекома» выросла в 15 раз
С 1 по 17 марта 2019 года в Удмуртии сотрудниками ГИБДД было выявлено 332 пьяных водителя
Лже-целительница сняла порчу с ижевчанки почти за миллион рублей
В Ижевске продляется специальная акция «Теплый прием» от Аквааргентум
Noize MC рассказал о случае в ижевском баре