Велосипедист из Ижевска выиграл международную гонку в Испании

СЕГОДНЯ 16:02 2019-03-19T16:29:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Маунтинбайкер из Ижевска Антон Синцов стал победителем международной гонки в Испании. Об этом сообщил спортсмен на своей странице в инстаграме.

17 марта в Испании прошла гонка, в которой приняли участие 83 спортсмена из Испании, Польши, Франции, Португалии, Эстонии, Белоруссии и России.

Антон Синцов показал лучшее время, начиная с первого круга. За победу в этой гонке спортсмену начисляются очки для путевки российской сборной на летние Олимпийские игры 2020.

Напомним, Антон Синцов выигрывал гонку на международном кубке Каталонии по велоспорту.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Что воспитанники ижевского детского дома и школы футбола делали в Москве? Подробнее читайте по ссылке.

Остался всего один день до выступления наших спортсменок на чемпионате мира в Японии! Алина Загитова чисто исполнила сложный элемент. Видео есть по ссылке.

Друзья! У нас прекрасные новости! Главный предвестник весны - бурый медведь Гоша вышел из глубоко зимнего сна! В прошлом году Гоша проснулся намного позже.

А у нас отличные новости для школьников и их родителей! «Комсомолка» выбирает лучший класс Ижевска! Участвуйте в конкурсе «Учись на 5» и голосуйте на сайте. Победители получат путевку в аквапарк! (Принять участие).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/698095" frameborder="0"></iframe> Anton Sintsov победитель международных гонок в Испании 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU