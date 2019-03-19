Велосипедист из Ижевска выиграл международную гонку в Испании
Маунтинбайкер из Ижевска Антон Синцов стал победителем международной гонки в Испании. Об этом сообщил спортсмен на своей странице в инстаграме.
17 марта в Испании прошла гонка, в которой приняли участие 83 спортсмена из Испании, Польши, Франции, Португалии, Эстонии, Белоруссии и России.
Антон Синцов показал лучшее время, начиная с первого круга. За победу в этой гонке спортсмену начисляются очки для путевки российской сборной на летние Олимпийские игры 2020.
Напомним, Антон Синцов выигрывал гонку на международном кубке Каталонии по велоспорту.
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Anton Sintsov победитель международных гонок в Испании 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU
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