2019-03-11T13:04:35+03:00
Спорт

Велосипедист из Ижевска выиграл гонку на международном кубке Каталонии по велоспорту

Кубок прошел 10 марта
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ocisport.netФото: ocisport.net
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Велосипедист из Ижевска Антон Синцов одержал победу на международном кубке Каталонии по велоспорту-маунтинбайк. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Удмуртии.

10 марта прошел международный кубок Каталонии, в котором приняло участие 600 спортсменов из 10 стран.

Фото: ocisport.net

Фото: ocisport.net

На протяжении всей гонки Антона пытались обогнать соперники, но он не поддавался. В итоге первый Антон Синцов, на три секунды позже приехал спортсмен из Франции и третьим Филипп Нельта с отставанием 10 секунд.

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Anton Sintsov инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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