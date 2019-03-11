Велосипедист из Ижевска выиграл гонку на международном кубке Каталонии по велоспорту
Велосипедист из Ижевска Антон Синцов одержал победу на международном кубке Каталонии по велоспорту-маунтинбайк. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Удмуртии.
10 марта прошел международный кубок Каталонии, в котором приняло участие 600 спортсменов из 10 стран.
Фото: ocisport.net
На протяжении всей гонки Антона пытались обогнать соперники, но он не поддавался. В итоге первый Антон Синцов, на три секунды позже приехал спортсмен из Франции и третьим Филипп Нельта с отставанием 10 секунд.
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Anton Sintsov инстаграм.
ИСТОЧНИК KP.RU
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