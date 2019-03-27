2019-03-27T12:24:12+03:00
Происшествия

Молодой человек из Удмуртии ограбил пекарню с игрушечным пистолетом

Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В Удмуртии молодой человек ограбил пекарню с игрушечным пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Около 5 часов утра злоумышленник пришел в пекарню и, угрожая продавцу игрушечным пистолетом, похитил из кассы деньги и скрылся, - сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Преступника удалось установить с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный город».

На данный момент возбуждено уголовное дело, молодой человек находится под арестом.

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Молодой человек украл деньги из кассы пекарни, угрожая продавщице игрушечным пистолетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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