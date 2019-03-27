Молодой человек из Удмуртии ограбил пекарню с игрушечным пистолетом
В Удмуртии молодой человек ограбил пекарню с игрушечным пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Около 5 часов утра злоумышленник пришел в пекарню и, угрожая продавцу игрушечным пистолетом, похитил из кассы деньги и скрылся, - сообщает ведомство.
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
Преступника удалось установить с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный город».
На данный момент возбуждено уголовное дело, молодой человек находится под арестом.
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Молодой человек украл деньги из кассы пекарни, угрожая продавщице игрушечным пистолетом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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