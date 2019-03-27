Молодой человек из Удмуртии ограбил пекарню с игрушечным пистолетом

СЕГОДНЯ 10:29 2019-03-27T12:24:12+03:00

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В Удмуртии молодой человек ограбил пекарню с игрушечным пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Около 5 часов утра злоумышленник пришел в пекарню и, угрожая продавцу игрушечным пистолетом, похитил из кассы деньги и скрылся, - сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Преступника удалось установить с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный город».

На данный момент возбуждено уголовное дело, молодой человек находится под арестом.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/699530" frameborder="0"></iframe> Молодой человек украл деньги из кассы пекарни, угрожая продавщице игрушечным пистолетом.

ИСТОЧНИК KP.RU