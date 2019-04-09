На пруд Ижевска прилетели красавцы лебеди
На пруду Ижевска жители заметили целую стаю лебедей. Эти красавцы являются признаком того, что весна полновластно пришла город и морозы уже не вернутся. Кстати, первые лебеди были в Удмуртии еще в конце марта.
Фото: Сергей Грачев
Как рассказали в министерстве природы республики, появление в такое время птиц вполне обосновано – у них начался сезон миграции. И продлится он до конца мая.
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
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ИСТОЧНИК KP.RU
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