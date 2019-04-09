2019-04-09T11:56:55+03:00
Общество

На пруд Ижевска прилетели красавцы лебеди

У птиц началась миграция
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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На пруду Ижевска жители заметили целую стаю лебедей. Эти красавцы являются признаком того, что весна полновластно пришла город и морозы уже не вернутся. Кстати, первые лебеди были в Удмуртии еще в конце марта.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Как рассказали в министерстве природы республики, появление в такое время птиц вполне обосновано – у них начался сезон миграции. И продлится он до конца мая.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

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ИСТОЧНИК KP.RU

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