2019-04-12T09:50:27+03:00
Общество

На улице Карла Либкнехта в Ижевске провалился асфальт

Провал образовался из-за перелома канализационной трубы
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
Изменить размер текста:

В Ижевске, 11 апреля, в четверг на улице Карла Либкнехта провалился асфальт. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ночь с 11 на 12 апреля дорожные службы устранили провал. Как сообщает МУП «Ижводоканал», яма образовалась из-за перелома канализационной трубы.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Днем 12 апреля будут проведены ремонтные работы на сетях водоотведения.

Напомним, не так давно на улице Советская также образовалась яма, в которую попали две машины. (продолжение).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Ижевчане выбрали самую глубокую яму и самую «убитую» дорогу города.

- Удмуртия попала в «зеленую» зону рейтинга безопасности российских дорог за 2018 год.

- В Ижевске продолжается проверка гарантийных дорог. Сколько участков уже проверили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 70 млн рублей потратят на организацию детского отдыха в Ижевске
Украинский министр культуры назвал уроженца Удмуртии Чайковского украинцем
Сергея Панова назначили новым ГФИ по Удмуртии
Экстремизм в сети: студента из Ижевска оштрафовали за публикацию запрещенной символики
Ижевчанин попробовал найти свою любовь на программе «Давай поженимся»
125 млн. рублей получит Завьяловский район Удмуртии на ремонт социальных объектов
Ижевчанин обвиняется в грабеже денег у собственной матери
19-летие «НАШЕго Радио» в Ижевске пройдет в пабе «Юпитер 5»
Систему оповещения проверят в Ижевске
Удмуртия попала в «зеленую» зону рейтинга безопасности российских дорог за 2018 год
В Госсовете Удмуртии планируют запретить одноразовую посуду в общепитах
Сотрудники полиции задержали в Ижевске преступника, который находился в федеральном розыске
Состоялась научно-практическая конференция Роснефть-классов Удмуртии
На благоустройство скверов в Ижевске в 2019 году потратят 163,3 млн рублей
Очевидцы ДТП разыскиваются в Ижевске
В 2019 году в Удмуртии планируется ввести 732 тысячи квадратных метров жилья
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева в командном ЧМ заняла второе место
Мужчина из Удмуртии из-за ревности убил знакомого
Сергея Панова освободили от должности советника главы Удмуртии
«Загитова - боец по своей натуре»: Мария Бутырская о дальнейшей карьере фигуристки из Ижевска Алины Загитовой