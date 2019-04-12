На улице Карла Либкнехта в Ижевске провалился асфальт

СЕГОДНЯ 09:44 2019-04-12T09:50:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске, 11 апреля, в четверг на улице Карла Либкнехта провалился асфальт. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ночь с 11 на 12 апреля дорожные службы устранили провал. Как сообщает МУП «Ижводоканал», яма образовалась из-за перелома канализационной трубы.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Днем 12 апреля будут проведены ремонтные работы на сетях водоотведения.

Напомним, не так давно на улице Советская также образовалась яма, в которую попали две машины. (продолжение).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Ижевчане выбрали самую глубокую яму и самую «убитую» дорогу города.

- Удмуртия попала в «зеленую» зону рейтинга безопасности российских дорог за 2018 год.

- В Ижевске продолжается проверка гарантийных дорог. Сколько участков уже проверили.

ИСТОЧНИК KP.RU