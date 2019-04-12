На улице Карла Либкнехта в Ижевске провалился асфальт
В Ижевске, 11 апреля, в четверг на улице Карла Либкнехта провалился асфальт. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В ночь с 11 на 12 апреля дорожные службы устранили провал. Как сообщает МУП «Ижводоканал», яма образовалась из-за перелома канализационной трубы.
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
Днем 12 апреля будут проведены ремонтные работы на сетях водоотведения.
Напомним, не так давно на улице Советская также образовалась яма, в которую попали две машины. (продолжение).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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