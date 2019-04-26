Более 400 кг санкционных яблок уничтожили в Ижевске
В Ижевске уничтожили более 400 кг санкционных яблок. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии.
- 24 апреля был выявлен факт хранения и продажи запрещенной к ввозу продукции. В ходе контроля были обнаружены яблоки в картонных коробках, на которых была двойная маркировка. Яблоки должны были поставить в Республику Беларусь, - сообщает ведомство.
Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии
Все яблоки были изъяты из оборота и уничтожены механическим сдавливанием. Всего с начала 2019 года Управление Россельхознадзора изъяло из оборота и уничтожило более 2,8 тонны запрещенных к ввозу в Россию продуктов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- И снова санкционные продукты... На этот раз уничтожили более 200 кг пекинской капусты.
- В Ижевске уничтожили почти два килограмма сыра с плесенью.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Какой ужас! Мужчина бил свою жену почти два года и не только руками. Подробнее.
- «Комсомолка» узнала, какие работы сейчас ведутся на Центральной площади Ижевска.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»