2019-04-26T15:52:12+03:00
Общество

Более 400 кг санкционных яблок уничтожили в Ижевске

Яблоки были предназначены для поставки в Беларусь
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области и УдмуртииФото: пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии
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В Ижевске уничтожили более 400 кг санкционных яблок. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии.

- 24 апреля был выявлен факт хранения и продажи запрещенной к ввозу продукции. В ходе контроля были обнаружены яблоки в картонных коробках, на которых была двойная маркировка. Яблоки должны были поставить в Республику Беларусь, - сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии

Все яблоки были изъяты из оборота и уничтожены механическим сдавливанием. Всего с начала 2019 года Управление Россельхознадзора изъяло из оборота и уничтожило более 2,8 тонны запрещенных к ввозу в Россию продуктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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