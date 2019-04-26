2019-04-26T12:17:36+03:00
Общество

На Центральной площади в Ижевске продолжается ремонт

Реконструкцию планируют завершить в этому году
Дарья ПОРСЕВААКСЕНОВА Ксения
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Фото: Эдуард КариповФото: Эдуард Карипов
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На Центральной площади в Ижевске продолжаются ремонтные работы. На данный момент вместо музыкального фонтана огромная яма. Также есть подготовленная площадка для укладки плитки.

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Реконструкция Центральной площади проходит в несколько этапов. Первый был с 24 сентября 2018 года, тогда убрали старую плитку и лестничные марши.

Второй этап стартовал весной, уже убрали музыкальный фонтан и положили плитку, которая в итоге «поплыла». Горожане были очень недовольны такой работой.

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

- Необходимо дождаться теплой погоды, чтобы проанализировать качество материала, нарушение технологии при укладке этого материала. У нас один срок – необходимо завершить эти работы в этом году. Поэтому подрядчику задача усложняется, потому что необходимо сначала устранить недостатки, потом продолжить работу. У нас срок – 2019 год – и по первому, и по второму этапу должны быть сделаны, - прокомментировал тогда ситуацию председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

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- Что будет с «поплывшей» плиткой на Центральной площади? Прокомментировал ситуацию Ярослав Семенов.

- Где будут проводиться городские праздники, пока на Центральной площади идут работы по реконструкции? Подробнее по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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