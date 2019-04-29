Огромные очереди создали в кинотеатрах Ижевска поклонники «Мстителей»
В Ижевске 28 апреля, в воскресенье, стартовал предпремьерный показ фильма «Мстители. Финал». В некоторых кинотеатрах были огромные очереди.
В одном из ижевских кинотеатров было все спокойно, только полные залы.
Фото: Руслан Храмов
- Свободных мест не было. Никого не было в необычной одежде, обычные ребята. Не было очередей. Все билеты покупали предварительно на сайте, - поделилась впечатлением ижевчанка Юлия.
Напомним, что премьера фильма состоялась сегодня, 29 апреля. И уже билетов практически нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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