Огромные очереди создали в кинотеатрах Ижевска поклонники «Мстителей»

СЕГОДНЯ 14:04 2019-04-29T15:35:42+03:00

В предпремьерный показ были полные залы

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В Ижевске 28 апреля, в воскресенье, стартовал предпремьерный показ фильма «Мстители. Финал». В некоторых кинотеатрах были огромные очереди.

В одном из ижевских кинотеатров было все спокойно, только полные залы.

Фото: Руслан Храмов

- Свободных мест не было. Никого не было в необычной одежде, обычные ребята. Не было очередей. Все билеты покупали предварительно на сайте, - поделилась впечатлением ижевчанка Юлия.

Напомним, что премьера фильма состоялась сегодня, 29 апреля. И уже билетов практически нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU