На трассе Удмуртии в ДТП погибли два человека
В Удмуртии 2 мая, в четверг, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как сообщает начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, около 11:10 на 129 км автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от федеральной автодороги М7-Волга» 42-летний водитель машины «Лада-Гранта» выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «Лада-ИксРей», под управлением 33-летнего мужчины.
Фото: предоставлено очевидцами
В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель машины «Лада-Гранта» и пассажир – 39-летняя женщина. В «Ладе ИксРее» получили травмы водитель, 33-летняя женщина и 4-летний мальчик. Их отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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