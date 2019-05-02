2019-05-02T13:22:34+03:00
Происшествия

На трассе Удмуртии в ДТП погибли два человека

ДТП произошло 2 мая
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: предоставлено очевидцамиФото: предоставлено очевидцами
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В Удмуртии 2 мая, в четверг, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как сообщает начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, около 11:10 на 129 км автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от федеральной автодороги М7-Волга» 42-летний водитель машины «Лада-Гранта» выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «Лада-ИксРей», под управлением 33-летнего мужчины.

Фото: предоставлено очевидцами

Фото: предоставлено очевидцами

В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель машины «Лада-Гранта» и пассажир – 39-летняя женщина. В «Ладе ИксРее» получили травмы водитель, 33-летняя женщина и 4-летний мальчик. Их отвезли в больницу.

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02.05.2019 Последствия ДТП на Можгинском тракте, возле д. Орлово. (Удмуртия).

ИСТОЧНИК KP.RU

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