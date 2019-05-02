Испытания теплосетей в Ижевске начнутся до окончания отопительного сезона

2 Май 15:50 2019-05-02T15:50:39+03:00

Первый этап пройдет с 3 по 16 мая

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В Ижевске планируется провести гидравлические испытания теплосетей до окончания отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

- Проверки магистральных трубопроводов запланированы на период с 3 по 16 мая. Этап пройдет без отключения тепла в домах, так как будет проверяться резервный участок. С 3 мая специалисты удмуртских коммунальных систем начнут подготовку к испытаниям. С 6 мая приступят к проверка трубопроводов, - сообщает пресс-служба.

В границах участка находятся следующие объекты и территории:

- ул. Удмуртская 284,288,290,296,

- пер. Северный, 61 (ТОЦ «САЙГАС»),

- АЗК «ЛУКОЙЛ» (справа по ходу движения из центра),

- стоянка «ГАЗОВИК-2».

Они не будут отключаться от тепловых ресурсов. Но, поскольку попадают в зону гидравлических испытаний, «Удмуртские коммунальные системы» просят всех жителей и посетителей указанных объектов быть особенно внимательными. В процессе диагностики теплосетей повышенным давлением возможен выход воды, образование промоин и провалов. В связи с этим горожанам необходимо избегать нахождения рядом с тепловыми камерами, не оставлять возле них автотранспорт.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU