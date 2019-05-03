2019-05-03T11:17:22+03:00
Общество

К 100-летию Михаила Калашникова в Удмуртии разработали туристические маршруты

Новые программы уже презентовали
Ольга КОНСТАНТИНОВА
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Фото: Сергей ЧирковФото: Сергей Чирков
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Три туристических маршрута разработали в Удмуртии к 100-летию со дня рождения конструктора Михаила Калашникова. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Программы уже презентовали. Это «УдмуртияЗАВОДит», «Ижевчанин-Калашников» и «Ижевск – оружейная столица России».

Так, «УдмуртияЗАВОДит» - это тематические экскурсионные маршруты, где можно будет узнать о становлении промпредприятий ООО «ЛАДА Ижевск», ПАО «Ижсталь», АО «Концерн «Калашников», АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», АО «СЭГЗ», ОАО «Элеконд», Сарапульской кондитерской фабрики и посетить производство.

В рамках «Ижевчанин-Калашников» можно будет посетить места, связанные с жизнью и работой знаменитого конструктора. «Фишкой» станет знакомство с ранее засекреченными этапами жизни оружейника.

Маршрут «Ижевск – оружейная столица России» посвятили известным личностям, внесшим вклад в укрепление обороны страны, а также объектам, связанным с историей оружейного дела и его положением в наши дни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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