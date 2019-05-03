2019-05-03T13:00:39+03:00
Общество

Жителей Ижевска предупреждают об усилении ветра

Людям рекомендуют соблюдать правила предосторожности
Ольга КОНСТАНТИНОВА
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фото: pixabay.comфото: pixabay.com
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Жителей и гостей Ижевска предупреждают об усилении ветра. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на Гидрометцентр Удмуртии.

В течение суток 3 мая порывы южного ветра могут достигать скорости 15-20 м/c.

Горожанам рекомендуют соблюдать правила предосторожности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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