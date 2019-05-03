Жителей Ижевска предупреждают об усилении ветра
Людям рекомендуют соблюдать правила предосторожности
фото: pixabay.com
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Жителей и гостей Ижевска предупреждают об усилении ветра. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на Гидрометцентр Удмуртии.
В течение суток 3 мая порывы южного ветра могут достигать скорости 15-20 м/c.
Горожанам рекомендуют соблюдать правила предосторожности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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