Патриотическая акция «Синий платочек» пройдет в Ижевске

3 Май 14:04 2019-05-03T14:04:53+03:00

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Акция «Синий платочек» пройдет в Ижевске по инициативе благотворительного фонда «Русская земля». Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

8 мая в 12:00 на площадках и стадионах всех детских садов и школ Ижевска дошкольники, школьники, их родители, ветераны фронта и тыла хором споют песню Клавдии Шульженко «Синий платочек». Кроме того, они исполнят несколько несложных танцевальных элементов. Ожидается, что это одновременно сделают 10 тыс. человек.

На следующий день, 9 мая, в 16:00 на ротонде за Домом правительства Удмуртии все желающие смогут станцевать несложный танец под знаменитую песню.

Обязательный атрибут участников акции - «синий платочек» как символ единения фронта и тыла, как символ всепобеждающей любви и весны.

На официальном сайте Ижевска создадут страницу «Флешмоб «Синий платочек»»

Организаторы акции планируют таким образом усилить интерес молодежи к истории родного края и страны в целом.

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СПРАВКА

Песня «Синий платочек» в исполнении Клавдии Шульженко с тяжелых военных лет ассоциируется с военной эпохой и подвигом советского народа, является символом мирного голубого неба. Одноименна акция приобрела популярность не только в России, но и за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU