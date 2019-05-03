2019-05-03T17:29:14+03:00
Общество

Академия Никиты Михалкова проведет кастинг в Ижевске

Победители могут претендовать на бесплатное обучение
Ольга КОНСТАНТИНОВА
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фОТО: academynsm.ruфОТО: academynsm.ru
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Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова при поддержке Фонда Тимченко проведет в Ижевске мастер-класс и кастинг. Как сообщили в пресс-службе Минкульта Удмуртии, мероприятие состоится в четверг, 16 мая.

В 12:30 в Малом зале Филармонии для специалистов в области театра и кино, студентов последних курсов творческих вузов проведут собеседование. Рекомендованных для поступления абитуриентов пригласят в Москву на заключительный отбор. Всех участников отборочного кастинга включат в базу творческих специалистов Академии.

Отметим, что желающим пройти отбор на льготные места по направлению «актерское мастерство» должно быть не более 35 лет.

Кроме того, в этот же день режиссёр-хореограф и педагог Сергей Землянский проведет мастер-класс по пластической выразительности драматического театра. Встреча состоится с 12:30 до 14:30 в Балетном классе Филармонии. Попасть на занятие можно, предварительно зарегистрировавшись.

Подробнее с требованиями собеседования можно ознакомиться на сайте АкадемиИ кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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