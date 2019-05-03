Академия Никиты Михалкова проведет кастинг в Ижевске
Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова при поддержке Фонда Тимченко проведет в Ижевске мастер-класс и кастинг. Как сообщили в пресс-службе Минкульта Удмуртии, мероприятие состоится в четверг, 16 мая.
В 12:30 в Малом зале Филармонии для специалистов в области театра и кино, студентов последних курсов творческих вузов проведут собеседование. Рекомендованных для поступления абитуриентов пригласят в Москву на заключительный отбор. Всех участников отборочного кастинга включат в базу творческих специалистов Академии.
Отметим, что желающим пройти отбор на льготные места по направлению «актерское мастерство» должно быть не более 35 лет.
Кроме того, в этот же день режиссёр-хореограф и педагог Сергей Землянский проведет мастер-класс по пластической выразительности драматического театра. Встреча состоится с 12:30 до 14:30 в Балетном классе Филармонии. Попасть на занятие можно, предварительно зарегистрировавшись.
Подробнее с требованиями собеседования можно ознакомиться на сайте АкадемиИ кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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