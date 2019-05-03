2019-05-03T14:55:07+03:00
Общество

На стенах ижевской больницы появились крылатые лошади и сказочные замки

В детской травматологии на Наговицына раскрасили стены [фото]
Эльмира Миргалимова
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На стенах ижевской больницы появились крылатые лошади и сказочные замки Фото: предоставлены героями публикацииНа стенах ижевской больницы появились крылатые лошади и сказочные замки Фото: предоставлены героями публикации
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Крылатые лошади, веселые обезьянки и медведи – коридоры детской клинической больницы №2 на Наговицына словно сошли со страниц сказочной книжки. В конце апреля стены клиники украсили неравнодушные ижевчане. «Комсомолка» выяснила подробности.

Над стенами работали 55 человек Фото: предоставлены героями публикации

Над стенами работали 55 человек Фото: предоставлены героями публикации

Идея немного оживить пространство и порадовать маленьких пациентов пришла в голову одному из врачей, Станиславу Семенову. Он связался с художниками, позвав их украсить пространство. Он же нашел краски и кисти.

- Я договорился с магазином красок. Они бесплатно привезли около 30 литров разноцветных акриловых красок, а ещё кисточки и валики, - рассказывает он.

Работы заняли три дня: с 26 по 28 апреля

Работы заняли три дня: с 26 по 28 апреля

Работы проходили с 26 по 28 апреля под руководством художницы Ирины Мамаевой.

- За неделю мы придумали рисунки, и я привлекла людей, которым небезразлично и которые любят рисовать, - делится Ирина. - Сначала мы покрасили стены в белый цвет, чтобы краска была ярче, а потом создали большую раскраску - под каждым номером был свой цвет. Я вывела эскизы животных и героев сказок, а остальные раскрашивали. Также было две стены для экспериментов и идей для тех, кто хотел воплотить в жизнь собственную идею.

Идея раскрасить стены пришла в голову одному из врачей Фото: предоставлены героями публикации

Идея раскрасить стены пришла в голову одному из врачей Фото: предоставлены героями публикации

На время работ пациентов перевели в другое отделение.

- Приходили рисовать не только художники, но и инженеры, бухгалтера, юристы, - говорит Ирина. - Также, свой вклад внесли и дети. Всего стены раскрашивали 55 человек.

Результатом остались довольны и дети, и взрослые Фото: предоставлены героями публикации

Результатом остались довольны и дети, и взрослые Фото: предоставлены героями публикации

Результатом остались довольны и сотрудники больницы, и маленькие пациенты. По словам художника, сотрудники соседних отделений уже пригласили ее к себе – расписать и их стены тоже.

Фото: предоставлены героями публикации

Фото: предоставлены героями публикации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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