Акция “Рекорд Победы” пройдет в Ижевске
Ижевск присоединится к акции “Рекорд Победы”. Участники отожмутся за каждый прожитый мирный день с момента окончания войны. Всего нужно будет отжаться 27 028 раз.
-В этом году мы планируем перевернуть привычное мнение о сегодняшней молодежи и показать всему миру, что в России растет поколение, достойное своих предков, бесстрашно сражавшихся за Родину! - сообщается в пресс-релизе от организаторов мероприятия.
Акция пройдет 9 мая на набережной Ижевского пруда в 14:50.
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ИСТОЧНИК KP.RU