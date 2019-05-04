2019-05-04T12:31:49+03:00
Общество

Акция “Рекорд Победы” пройдет в Ижевске

Мероприятие пройдет в 150 городах России
Анастасия Захарова
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фото: Международная акция "Рекорд Победы"фото: Международная акция "Рекорд Победы"
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Ижевск присоединится к акции “Рекорд Победы”. Участники отожмутся за каждый прожитый мирный день с момента окончания войны. Всего нужно будет отжаться 27 028 раз.

-В этом году мы планируем перевернуть привычное мнение о сегодняшней молодежи и показать всему миру, что в России растет поколение, достойное своих предков, бесстрашно сражавшихся за Родину! - сообщается в пресс-релизе от организаторов мероприятия.

Акция пройдет 9 мая на набережной Ижевского пруда в 14:50.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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