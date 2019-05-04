Школьники из Ижевска представят Удмуртию на параде в Москве
Они пройдут по Поклонной горе
фото: vk.com Родительский комитет Удмуртии
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6 мая в Москве состоится кадетский парад “Не прервется связь поколений!”. Мероприятие посвящено 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем поучаствуют ученики школы №76 из Ижевска.
Всего по Поклонной горе пройдут 45 парадных расчетов. Парад начнется в 12:00 по московскому времени.
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ИСТОЧНИК KP.RU