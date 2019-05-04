Ветеринары не обнаружили нарушений в дельфинарии в Ижевске

4 Май 16:33 2019-05-04T16:33:56+03:00

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Государственная ветеринарная служба Удмуртии и Ижевская городская ветеринарная станция проверили условия, в которых живут животные из скандального дельфинария. Вместе с ветеринарами туда отправился представитель Общественной палаты Рашид Хуснутдинов. Состояние двух дельфинов и морского котика удовлетворительное.

Проверка прошла в два этапа. Утром 2 мая провели внешний осмотр и термометрию кожных покровов, понаблюдали за поведением животных. 3 мая дельфинов и морского котика осмотрели на различные заболевания. Проверку разбили на два этапа, чтобы дельфины и морской котик не испытывали стресс.

-По результатам проведенного комплексного клинического осмотра ветеринарными специалистами сделан вывод – физиологическое состояние всех поступивших морских млекопитающих находится в пределах нормы, их общее состояние – удовлетворительное, - сообщил Роман Габдрахманов, начальник ГУ ветеринарии.

Индивидуальные номера животных соответствуют информации, указанной в паспортах.

-Надо сказать, что дельфины визуально выглядят хорошо, активны, охотно прыгают, дают себя трогать (правда, я не их не трогал, смотрел со стороны), проявляют любопытство к своим тренерам и посетителям, - сказал Рашид Хуснутдинов, представитель Общественной палаты.

Дельфины выведены в неволе, отметил Рашид Хуснутдинов. Ветеринарам не показали, в каких условиях животных привезли в город. По словам сотрудников, дельфинов перевозят в огромных ваннах с мягким покрытием, чтобы они не травмировались. В самом дельфинарии морской котик содержится в клетке с небольшим бассейном, а дельфины в основном бассейне.

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ИСТОЧНИК KP.RU