Мужчина пропал в Ижевске

4 Май 17:30 2019-05-04T19:02:33+03:00

Изменить размер текста: A A

26 апреля ушел из дома и не вернулся Тимофей Николаевич Карманов 1985 года рождения. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Регион 18".

Тимофей среднего телосложения, его рост 177 см, волосы короткие, с залысиной на лбу. Носит очки, передний зуб сломан, на лице шрам. Был одет в джинсы и болоньевую серую жилетку.

Если вы знаете что-либо о судьбе Тимофея, просьба позвонить в поисковый отряд по телефону 89511952971 или в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

МВД проводит проверку по факту стрельбы около жилых домов в Ижевске

В передаче “Следствие вели…” рассказали об орудовавшем в Ижевске воре-домушнике

Учебную гранату обнаружили на улице Молодежной в Ижевске

ИСТОЧНИК KP.RU