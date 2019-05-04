2019-05-04T19:02:33+03:00
Происшествия

Мужчина пропал в Ижевске

Он направлялся на улицу Базисную
Анастасия Захарова
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Фото: ПСО 18Фото: ПСО 18
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26 апреля ушел из дома и не вернулся Тимофей Николаевич Карманов 1985 года рождения. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Регион 18".

Тимофей среднего телосложения, его рост 177 см, волосы короткие, с залысиной на лбу. Носит очки, передний зуб сломан, на лице шрам. Был одет в джинсы и болоньевую серую жилетку.

Если вы знаете что-либо о судьбе Тимофея, просьба позвонить в поисковый отряд по телефону 89511952971 или в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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