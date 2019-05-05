Около пяти кг взрывчатых веществ изъяли в Удмуртии за месяц

5 Май 08:23 2019-05-05T08:27:47+03:00

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В Удмуртии в рамках операции «Арсенал» за месяц изъяли около пяти кг взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Во время операции было проверено более 1000 владельцев зарегистрированного оружия. В сфере оборота оружия было выявлено 53 нарушения, также у физлиц изъято 36 единиц оружия, 130 штук боеприпасов различного калибра, - сообщает ведомство.

При этом из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли 4771 грамм взрывчатых веществ. Было возбуждено 27 уголовных дел.

В МВД напоминают, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие, освобождаются от уголовной ответственности, а также получают денежное вознаграждение. Так, например, за сданное в полицию нарезное огнестрельное оружие положено вознаграждение в 5 тыс. рублей, а за один грамм взрывчатого вещества — 2 рубля.

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ИСТОЧНИК KP.RU