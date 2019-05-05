Летний сезон в скейт-парке Ижевска откроется 5 мая

5 Май 11:58 2019-05-05T11:58:49+03:00

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В Ижевске 5 мая откроют летний сезон в скейт-парке, напротив 1 корпуса УдГУ. Об этом сообщается в группе «Парки Ижевска».

Открытие состоится в 15:00. Площадку скейт-парка сдали в конце октября 2018 года. Там расположены экстремальные площадки по скейтбордингу, самокатному и роллер-спорту. Также там есть стритбольная площадка и современная площадка для занятий баскетболом.

Программа мероприятия:

10:00-17:30 KFC Battle: Стритбол. Юноши/девушки

10:00-14:30 Свободное катание (самокат-контест, памп-рейсинг, BMX-фристайл)

14:30-15:00 Регистрация участников (самокат-контест, памп-рейсинг, BMX-фристайл)

15:00 Торжественное открытие сезона в «Сети парк»

15:15-15:30 часов – раскатка участников соревнований самокат-контест, памп-рейсинг, BMX-фристайл

15:30-18:00 Мастер-классы бендрестлингу, кенго джампам и беговелам. Развлекательные площадки для зрителей «Парный баскетбол» «Гигантский дартс».

15:15- Республиканский фестиваль «Игры отважных» Забеги команд на дистанцию 1000 метров

15:30-17:30 часов – старт соревнований самокат-контест, памп-рейсинг, BMX-фристайл

17:30 Церемония награждения KFC Battle: Стритбол, самокат-контест, памп-рейсинг, BMX-фристайл, «Игры отважных»

18:00-19:00 Развлекательная программа

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ИСТОЧНИК KP.RU