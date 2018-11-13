Кто будет ухаживать за новым скейт-парком в Ижевске?
Многие жители Ижевска после того, как открыли скейт-парк задавались вопросом, кто будет следить за чистотой и безопасностью скейт-парка и кому на баланс перейдет объект.
- В настоящее время проходит процедура передачи территории скейт-парка в управление ледовому дворцу «Ижсталь» для обслуживания и содержания, - сообщает Администрация Индустриального района.
Напомним, что открытие скейт-парка состоялось не так давно. Что это такое, чем там можно заниматься и почему открытие скейт-парка - это только начало большого пути, читайте в нашем материале
А ТАКЖЕ
Недавно открылся скейт-парк в Ижевске, а уже анонсировали российские соревнования, которые будут там проводиться (подробнее)
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
К сожалению, в нашей обычной жизни мы не всегда говорим нашим мамам, как они важны для нас и как мы благодарны им за все, что они делают. «Комсомолка» решила помочь вам это исправить! (подробности)
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»