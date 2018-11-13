Кто будет ухаживать за новым скейт-парком в Ижевске?

СЕГОДНЯ 14:59 2018-11-13T16:48:18+03:00

На его возведение ушло около пяти месяцев

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Многие жители Ижевска после того, как открыли скейт-парк задавались вопросом, кто будет следить за чистотой и безопасностью скейт-парка и кому на баланс перейдет объект.

- В настоящее время проходит процедура передачи территории скейт-парка в управление ледовому дворцу «Ижсталь» для обслуживания и содержания, - сообщает Администрация Индустриального района.

Напомним, что открытие скейт-парка состоялось не так давно. Что это такое, чем там можно заниматься и почему открытие скейт-парка - это только начало большого пути, читайте в нашем материале

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