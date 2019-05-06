Должника из Ижевска приставы встретили на вокзале

6 Май 06:58 2019-05-06T06:58:32+03:00

Он задолжал алименты на сумму 400 тысяч рублей

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В Ижевске на железнодорожном вокзале судебные приставы встретили должника. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

- Судебный пристав-исполнитель, который разыскивал должника, узнал, что мужчина купил билет на поезд Новый Уренгой – Санкт-Петербург до станции Ижевск. При выходе из вагона мужчину встретили судебные приставы, - сообщает ведомство.

Мужчина официально нигде не зарегистрирован, живет в гостинице и работает вахтовым методом. Он задолжал алименты на сумму 400 тысяч рублей.

Судебные приставы назначили график явки в ведомство и предупредили мужчину об административной и уголовной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU