Должника из Ижевска приставы встретили на вокзале
В Ижевске на железнодорожном вокзале судебные приставы встретили должника. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.
- Судебный пристав-исполнитель, который разыскивал должника, узнал, что мужчина купил билет на поезд Новый Уренгой – Санкт-Петербург до станции Ижевск. При выходе из вагона мужчину встретили судебные приставы, - сообщает ведомство.
Мужчина официально нигде не зарегистрирован, живет в гостинице и работает вахтовым методом. Он задолжал алименты на сумму 400 тысяч рублей.
Судебные приставы назначили график явки в ведомство и предупредили мужчину об административной и уголовной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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