2019-05-06T07:16:41+03:00
Общество

Какие дороги перекроют 6 мая в Ижевске?

Перекрытия связаны с ремонтными работами
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске 6 мая, в понедельник, перекроют несколько участков дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 09:00 до 11:00 будут перекрыты участки по улице Пушкинская от ул. К. Либкнехта до ул. Ленина, улица Ленина от ул. Пушкинская до ул. Орджоникидзе, улица Орджоникидзе от ул. Ленина до ул. Промышленная, улица Промышленная до пересечения с улицами 40 лет Победы и Камбарская. Дорогу перекроют из-за ремонтных работ по улице В. Сивкова в районе пересечения с улицей К. Либкнехта.

Также вечером состоится еще одна репетиция Парада Победы. В связи с этим будут перекрыты участки:

Фото: 9may.izh.ru

Фото: 9may.izh.ru

- по ул. Пушкинская от ул. Советская до ул. Кирова,

Фото: 9may.izh.ru

Фото: 9may.izh.ru

- по ул. Лихвинцева и Наговицына от ул. Пушкинской до ул. Коммунаров,

Фото: 9may.izh.ru

Фото: 9may.izh.ru

- по ул. Красногеройская от ул. Пушкинской до ул. Красноармейской.

Фото: 9may.izh.ru

Фото: 9may.izh.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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