Какие дороги перекроют 6 мая в Ижевске?

СЕГОДНЯ 07:16 2019-05-06T07:16:41+03:00

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В Ижевске 6 мая, в понедельник, перекроют несколько участков дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 09:00 до 11:00 будут перекрыты участки по улице Пушкинская от ул. К. Либкнехта до ул. Ленина, улица Ленина от ул. Пушкинская до ул. Орджоникидзе, улица Орджоникидзе от ул. Ленина до ул. Промышленная, улица Промышленная до пересечения с улицами 40 лет Победы и Камбарская. Дорогу перекроют из-за ремонтных работ по улице В. Сивкова в районе пересечения с улицей К. Либкнехта.

Также вечером состоится еще одна репетиция Парада Победы. В связи с этим будут перекрыты участки:

Фото: 9may.izh.ru

- по ул. Пушкинская от ул. Советская до ул. Кирова,

Фото: 9may.izh.ru

- по ул. Лихвинцева и Наговицына от ул. Пушкинской до ул. Коммунаров,

Фото: 9may.izh.ru

- по ул. Красногеройская от ул. Пушкинской до ул. Красноармейской.

Фото: 9may.izh.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU