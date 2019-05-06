2019-05-06T12:11:21+03:00
Происшествия

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования в связи с трагедией в «Шереметьево»

Самолет загорелся 5 мая
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: СУ СК РоссииФото: СУ СК России
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Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования в связи с трагедией в «Шереметьево».

- Сегодня произошла трагедия: рейс «Москва - Мурманск» загорелся при посадке в аэропорту «Шереметьево», есть погибшие и пострадавшие. Горячая линия: 88152399999. Соболезную всем, кто сегодня потерял родных и близких, - написал глава региона.

Напомним, трагедия произошла 5 мая. Самолет, следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся. По официальным данным на борту погиб 41 человек. На данный момент устанавливаются причины произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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