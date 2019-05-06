Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования в связи с трагедией в «Шереметьево»
Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования в связи с трагедией в «Шереметьево».
- Сегодня произошла трагедия: рейс «Москва - Мурманск» загорелся при посадке в аэропорту «Шереметьево», есть погибшие и пострадавшие. Горячая линия: 88152399999. Соболезную всем, кто сегодня потерял родных и близких, - написал глава региона.
Напомним, трагедия произошла 5 мая. Самолет, следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся. По официальным данным на борту погиб 41 человек. На данный момент устанавливаются причины произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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