Ремонт автодороги регионального значения начался в Удмуртии

6 Май 08:54 2019-05-06T12:09:42+03:00

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В Удмуртии начался ремонт автодороги регионального значения. Об этом сообщается в группе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- На дороге (Ижевск - Ува) - Лудорвай - Ильинка, протяженностью 800 м постелят слой песка. Далее слой щебня, а также выравнивающий и верхний слой покрытия. Также укрепят обочины, обустроят автостоянку около школы и тротуар, - сообщается в группе.

Фото: vk.com/bkadudmurtiya

До ремонта дорога была в крайне изношенном состоянии.

Напомним, в Ижевске начался ремонт дорог. С какого участка начали и где будет работать техника в ближайшие дни?

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ИСТОЧНИК KP.RU