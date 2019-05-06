Ремонт автодороги регионального значения начался в Удмуртии
В Удмуртии начался ремонт автодороги регионального значения. Об этом сообщается в группе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
- На дороге (Ижевск - Ува) - Лудорвай - Ильинка, протяженностью 800 м постелят слой песка. Далее слой щебня, а также выравнивающий и верхний слой покрытия. Также укрепят обочины, обустроят автостоянку около школы и тротуар, - сообщается в группе.
Фото: vk.com/bkadudmurtiya
До ремонта дорога была в крайне изношенном состоянии.
Напомним, в Ижевске начался ремонт дорог. С какого участка начали и где будет работать техника в ближайшие дни?
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ИСТОЧНИК KP.RU
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