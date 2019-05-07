Очевидцев смертельного ДТП разыскивают в Ижевске

7 Май 08:56 2019-05-07T08:56:07+03:00

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В Ижевске разыскивают очевидцев смертельного ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 7 апреля около 23:00 напротив дома №6 проспекта Калашникова 37-летний водитель «Киа-Спектра» сбил пешехода, мужчину 30 лет. От полученных травм мужчина скончался в больнице, - сообщает ведомство.

Очевидцев ДТП просят позвонить в следственный отдел по расследованию происшествия по телефонам 416-084 или 8 950-171-09-50.

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ИСТОЧНИК KP.RU