Ремонт улицы Бабушкина в Ижевске приостановили

6 Май 17:02 2019-05-07T09:53:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске приостановили ремонт на улице Бабушкина. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на главу Ижевска Олега Бекмеметьева. Он начал осматривать объекты, которые ремонтируются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонт этого участка начался 2 мая, по словам председателя общественной организации «Автомобильная Удмуртия», подрядчик укладывал асфальт 3 мая, когда был дождь.

- Укладка асфальтобетона запрещается только в проливной дождь, 3 мая погодные условия позволяли проводить работы на объекте, - объясняет Юрий Корнилов, директор по производству АО «Дорожное предприятие «Ижевское». - Все технологические процессы были соблюдены - проливка битумной эмульсией выполнена на сухом покрытии, температура укладываемой смеси - 136 градусов.

Олег Бекмеметьев поручил службе благоустройства и дорожного хозяйства провести исследования в независимой лаборатории. А до получения результатов работы на участке приостановлены.

В случае, если будут обнаружены отклонения от норм, подрядчик за свой счет демонтирует покрытие и уложит его заново.

Напомним, что дорожные ремонты в Ижевске стартовали 1 мая, завершиться они должны к концу августа. К настоящему моменту в работе находятся 4 объекта - улицы Ленина, Новоажимова, Бабушкина и переулок Прасовский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- В Ижевске начался ремонт дорог. С какого участка начали и где будет работать техника в ближайшие дни?

- Ремонт дорог начался в Удмуртии. С какого города стартовали работы.

- Проверили подрядчиков, которые будут ремонтировать дороги в Удмуртии. Говорят, что они подготовились.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Призы за рисунки: дети из Ижевска могут выиграть конструктор, поучаствовав в новом конкурсе от «Комсомолки» и «Ижкомцентра» ! Подробнее об условиях конкурса можно узнать по ссылке.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU