Риэлтор из Удмуртии обвиняется в 18 преступлениях

7 Май 09:56 2019-05-07T10:10:14+03:00

Он похитил деньги у 20 потерпевших

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В Удмуртии риэлтор обвиняется в совершении 18 преступлений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- В ходе расследования было установлено, что мужчина целых пять лет с соучастниками под видом оказания риэлторских услуг похитил деньги у 20 пострадавших, - сообщает ведомство.

Ущерб составляет от 216 тысяч до 2,8 миллиона рублей. Ранее мужчина уже был осужден за хищение крупных сумм. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU