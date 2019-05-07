Риэлтор из Удмуртии обвиняется в 18 преступлениях
В Удмуртии риэлтор обвиняется в совершении 18 преступлений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- В ходе расследования было установлено, что мужчина целых пять лет с соучастниками под видом оказания риэлторских услуг похитил деньги у 20 пострадавших, - сообщает ведомство.
Ущерб составляет от 216 тысяч до 2,8 миллиона рублей. Ранее мужчина уже был осужден за хищение крупных сумм. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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