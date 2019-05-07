2019-05-07T10:10:14+03:00
Происшествия

Риэлтор из Удмуртии обвиняется в 18 преступлениях

Он похитил деньги у 20 потерпевших
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Удмуртии риэлтор обвиняется в совершении 18 преступлений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- В ходе расследования было установлено, что мужчина целых пять лет с соучастниками под видом оказания риэлторских услуг похитил деньги у 20 пострадавших, - сообщает ведомство.

Ущерб составляет от 216 тысяч до 2,8 миллиона рублей. Ранее мужчина уже был осужден за хищение крупных сумм. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Имеют ли право продавать Георгиевские ленты?

- В Ижевске разыскивают очевидцев смертельного ДТП.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мальчик из Ижевска сбежал после того, как его сбила машина
Чемпионка мира Алина Загитова все-таки ответит за вождение без прав
В состав юниорской сборной России по биатлону вошли три спортсмена из Удмуртии
Иван Амбражук, замминистра здравоохранения Удмуртии, покидает свой пост
В Удмуртии начали выбирать дороги, которые отремонтируют в 2020 году
Удмуртские бабушки из Бураново отравили Сергею Лазареву видеопослание перед «Евровидением»
В Ижевске пропал молодой человек
В Ижевске пройдет третий городской забег в ползунках «Карапузы, на старт!»
Выкладку бордюров на улице Ленина в Ижевске прокомментировал начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии
После проверок на выявление незаконного оборота алкоголя в Удмуртии возбудили 15 уголовных дел
В Ижевске появится улица Ламшурская
На участке набережной Ижевска планируют создать пешеходную зону