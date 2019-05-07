Имеют ли право продавать Георгиевские ленты в Ижевске?

7 Май 09:32 2019-05-07T09:32:25+03:00

В преддверии Дня Победы ленты раздают и продают везде

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Имеют ли право продавать георгиевские ленты на улицах Ижевска? Отвечаем на вопросы горожан.

- Продавать Георгиевские ленточки имеют право, по крайней мере закона, говорящего обратное, к сожалению, нет. Однако существуют Всероссийская акция "Георгиевская Ленточка", на которой волонтеры раздают ленточки абсолютно бесплатно. Любой желающий сможет получить ленточки на улицах города как в преддверии Дня Победы, так и самого 9 мая. Со своей стороны, призываю участвовать в акции, а не покупать в магазинах. Нет спроса - нет товара, - поделилась своим мнением Анна Щеклеина, региональный координатор ВОД «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» в Удмуртии.

Напомним, Георгиевские ленты будут раздавать и в сам праздник, 9 мая, на Центральной площади города Ижевска и на набережной Ижевского пруда.

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ИСТОЧНИК KP.RU