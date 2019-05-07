Поджигателю BMW в Ижевске вынесли приговор
В Ижевске вынесли приговор поджигателю BMW. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску.
- В январе 2019 года 24-летний и 30-летний ижевчане облили горючей смесью и подожгли машину знакомого, припаркованную по адресу ул. 40 лет Победы. Злоумышленники были задержаны по горячим следам. Ущерб превысил миллион рублей, - сообщает ведомство.
Суд назначил 24-летнему ижевчанину наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком год и шесть месяцев. В отношении 30-летнего соучастника преступления уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон.
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В Ижевске подожгли автомобиль.Автор видео: группа жильцов дома
ИСТОЧНИК KP.RU
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