2019-05-07T12:44:46+03:00
Происшествия

Поджигателю BMW в Ижевске вынесли приговор

Автомобиль сгорел в январе 2019 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: группа жильцов домаФото: группа жильцов дома
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В Ижевске вынесли приговор поджигателю BMW. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску.

- В январе 2019 года 24-летний и 30-летний ижевчане облили горючей смесью и подожгли машину знакомого, припаркованную по адресу ул. 40 лет Победы. Злоумышленники были задержаны по горячим следам. Ущерб превысил миллион рублей, - сообщает ведомство.

Суд назначил 24-летнему ижевчанину наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком год и шесть месяцев. В отношении 30-летнего соучастника преступления уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон.

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В Ижевске подожгли автомобиль.Автор видео: группа жильцов дома

ИСТОЧНИК KP.RU

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