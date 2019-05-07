Поджигателю BMW в Ижевске вынесли приговор

7 Май 12:12 2019-05-07T12:44:46+03:00

Автомобиль сгорел в январе 2019 года

Изменить размер текста: A A

В Ижевске вынесли приговор поджигателю BMW. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску.

- В январе 2019 года 24-летний и 30-летний ижевчане облили горючей смесью и подожгли машину знакомого, припаркованную по адресу ул. 40 лет Победы. Злоумышленники были задержаны по горячим следам. Ущерб превысил миллион рублей, - сообщает ведомство.

Суд назначил 24-летнему ижевчанину наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком год и шесть месяцев. В отношении 30-летнего соучастника преступления уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Помните поджигателей BMW в ижевском дворе? Мы узнали, как продвигается уголовное дело.

- Подозреваемых в поджоге машины задержали по горячим следам. Подробности.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/686707" frameborder="0"></iframe> В Ижевске подожгли автомобиль.Автор видео: группа жильцов дома

ИСТОЧНИК KP.RU