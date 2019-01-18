2019-01-18T10:13:20+03:00
Происшествия

Поджигателей «BMW X5» задержали в Ижевске

Поджог произошел 17 января [видео]
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: группа жильцов домаФото: группа жильцов дома
Изменить размер текста:

В Ижевске сотрудники ГИБДД задержали поджигателей «BMW X5». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Поджог произошел 17 января во дворе одного из домов на улице 40 лет Победы. По «горячим» следам сотрудниками ГИБДД было задержано двое мужчин 24 и 30 лет – жители Ижевска.

На данный момент подозреваемые находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии женщина погибла в результате столкновения с грузовиком. Подробности аварии.

Житель Сарапула обвиняется в серии сексуальных нападений на женщин (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

В Ижевске подожгли автомобиль.Автор видео: группа жильцов дома

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске завершили строительство поликлиники в Ленинском районе
Из-за плохой погоды в Удмуртии запретили организованные перевозки групп детей
В Ижевске ремонт «уставшего» светофора на улице Ленина сделают до 19 января
В крещенскую ночь в Удмуртии ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с
ДТП произошло на перекрестке улиц К. Маркса и Чугуевского в Ижевске
Преступник в Удмуртии украл у ветерана Великой Отечественной войны 70 тысяч рублей
Молодого человека разыскивают в Ижевске
У дворца детского творчества в Ижевске появится парк «Патриот»
Женщина погибла в результате ДТП в Удмуртии
Общегородской Крещенский крестный ход пройдет в Ижевске
Житель Сарапула обвиняется в серии сексуальных нападений на женщин
Часть улицы Песочной перекроют в связи с проведением крещенских купаний на Ижевском пруду
Бречалов встретился с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Лжеполицейские из Ижевска предстанут перед судом
В школе Ижевске, где нашли тараканов в еде, проводили дезинсекцию 18 декабря
Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын победил в гонке на этапе Кубка IBU
В ГИБДД рассказали, по каким причинам произошли смертельные ДТП в новогодние праздники