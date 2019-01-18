Поджигателей «BMW X5» задержали в Ижевске
В Ижевске сотрудники ГИБДД задержали поджигателей «BMW X5». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
Поджог произошел 17 января во дворе одного из домов на улице 40 лет Победы. По «горячим» следам сотрудниками ГИБДД было задержано двое мужчин 24 и 30 лет – жители Ижевска.
На данный момент подозреваемые находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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