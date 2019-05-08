На участке переулка Широкого в Ижевске нельзя будет проехать полгода
Там будут делать дорогу к строящимся жилым комплексам
Фото: smolensk-i.ru
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С 13 мая на шесть месяцев перекрыли участок переулка Широкого в Ижевске. Как сообщает пресс-служба города со ссылкой на постановление администрации, речь идет об участке от улицы Максима Горького до Милиционной.
Делается это для того, чтобы обеспечить безопасность при работе по обустройству проездов к строящимся жилым комплексам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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