На участке переулка Широкого в Ижевске нельзя будет проехать полгода

8 Май 06:45 2019-05-08T11:08:50+03:00

Там будут делать дорогу к строящимся жилым комплексам

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С 13 мая на шесть месяцев перекрыли участок переулка Широкого в Ижевске. Как сообщает пресс-служба города со ссылкой на постановление администрации, речь идет об участке от улицы Максима Горького до Милиционной.

Делается это для того, чтобы обеспечить безопасность при работе по обустройству проездов к строящимся жилым комплексам.

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ИСТОЧНИК KP.RU