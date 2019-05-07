2019-05-07T12:47:15+03:00
Общество

9 мая в Ижевске изменится движение нескольких автобусов

Изменения будут касаться автобуса №19 и №28
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске во время перекрытия улиц изменится движение автобусов №19 и №28. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

С 08:00 до 16:00 движение автобуса №19 будет организовано: РКБ №1 – Северный микрорайон - ул. Холмогорова - ул. Пушкинская - ул. Майская - ул. Удмуртская – ул. 10 лет Октября – ул. Пушкинская - ул. Холмогорова – Северный микрорайон – РКБ №1.

С 16:00 и до окончания движения: РКБ №1 – Северный микрорайон - ул. Холмогорова - ул. Пушкинская – ул. Кирова – ул. К.Маркса (посадка и высадка по ул. К.Маркса будет осуществляться в районе трамвайных остановок) – ул. Советская - ул. Пушкинская – ул. Чугуевского (в прямом и обратном направлении).

Автобус №28 с 08:00 до окончания движения будет перенаправлен с улицы Пушкинская на улицы Удмуртская – Майская и далее по маршруту в городок Металлургов.

Также все автобусы в праздничные дни с 9 по 12 мая будут работать по расписанию воскресенья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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