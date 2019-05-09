Где ижевчане могут оставить свои машины 9 мая?

9 Май 09:19 2019-05-09T09:19:34+03:00

«Комсомолка» собрала парковки в центре города и график перекрытия дорог

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Возложение цветов, Парад Победы, Бессмертный полк – большинство праздничных мероприятий пройдут в центре города. Для ижевчан, которые хотят добраться до площадок на личном транспорте, мы подготовили список бесплатных общедоступных парковок.

- парковка около ЛД «Ижсталь» (вместимость 40 машиномест)

- парковка сбоку от ЛД «Ижсталь» (вместимость 10 машиномест)

- парковка перед ЛД «Олимпиец» (вместимость 40 машиномест)

- парковка напортив I корпуса УдГУ (вместимость 20 машиномест)

- парковка между I корпусом УдГУ и ЛД «Ижсталь» ( вместимость порядка 80 машиномест)

- парковка около Свято-Михайловского собора напротив кафе BOTANIK сфера (вместимость 20 машиномест)

- парковка около Свято-Михайловского собора со стороны ул. Вадима Сивкова (вместимость 20 машиномест)

- парковки около ТЦ «Европа» (общая вместимость 150 машиномест)

- парковка около площади Оружейников (вместимость 50 машиномест)

- парковка за Нацтеатром (вместимость порядка 40 машиномест)

ДНЕМ машины также можно будет оставить:

- парковка около монумента «Навеки с Россией» (общая вместимость 40 машиномест)

- парковка рядом с кафе «Каравелла» (вместимость 40 машиномест)

Напомним, что штраф за парковку на озелененной территории составляет 2 тыс. рублей. Штраф за парковку в неположенном месте составляет 1,5 тыс. рублей. Кроме того, машину могут эвакуировать.

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ

с 8:30 до 16:00 будут перекрыты:

- ул. Коммунаров от ул. Красногеройская до пер. Широкий,

- ул. Красногеройская от ул. К. Маркса до ул. Удмуртская,

- ул. Пушкинская от ул. Советская до ул. Майская,

- ул. Свободы от ул. Советская до ул. Бородина,

- ул. Бородина от ул. Пушкинская до ул. К. Маркса,

- пер. Северный от ул. Пушкинская до ул. Щорса;

с 8:30 до 20:00:

- ул. Лихвинцева от ул. Пушкинская до ул. Удмуртская,

- ул. Наговицына от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров,

- ул. Пушкинская от ул. Красногеройская до пер. Широкий;

с 21:30 до 23:00:

- ул. М. Горького от ул. Бородина до пер. Широкий,

- ул. Милиционная от ул. Бородина до пер. Широкий.

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ИСТОЧНИК KP.RU