День Победы: Как Ижевск отмечает 9 мая
Доброе утро, Ижевск! Поздравляем с 74-й годовщиной Великой Победы! На протяжении всего дня «Комсомольская правда»-Ижевск» будет вести прямую текстовую трансляцию и рассказывать о торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в нашем городе. Присоединяйтесь!
Для начала расскажем, куда можно сходить сегодня:
- 10 мероприятий, которые нужно посетить.
Самое зрелищное мероприятие, которое нужно посетить после пешего парада Победы - это демонстрация военной техники. Какую технику покажут на параде Победы (подробнее).
Также не забывайте о перекрытиях дорог, выбирайте пути объезда (подробнее)
И, конечно же, общественный транспорт также перенаправят (подробнее)
8:40 у входа в Сквер Победы продают гвоздики (60 р), флажки, воздушные шары.
Фото: Михаил Красильников
У Вечного огня волонтеры раздают бесплатно Георгиевские ленты.
Фото: Михаил Красильников
09:00 у Вечного огня началось возложение цветов.
Фото: Ольга Константинова
возложение цветов в сквере Победы 9 мая.
09:40 идет подготовка к Параду Победы начало в 10:00
Фото: Игорь Бобров
Фото: Игорь Бобров
Фото: Сергей Грачев
Ветераны занимают свои места на трибунах
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Также в Ижевске проходит акция "Транспорт ветерана" водители целый день будут возить ветеранов на разные площадки и мероприятия. Машину легко можно узнать - у них табличка "Транспорт ветерана" в углу и Георгиевская лента на капоте.
Фото: Алена Селезнева
Фото: Анастасия Захарова
Необычным способом решили почтить память воевавших родственников жители дома по улице площадь 50-летия Октября. Портреты ветеранов стоят на окнах:
Фото: Ирина Бурцева
ИСТОЧНИК KP.RU
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