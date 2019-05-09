2019-05-09T08:49:53+03:00
Общество

День Победы: Как Ижевск отмечает 9 мая

"Комсомолка" рассказывает, как проходит Парад Победы, "Бессмертный полк" и другие праздничные мероприятия [трансляция обновляется]
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Доброе утро, Ижевск! Поздравляем с 74-й годовщиной Великой Победы! На протяжении всего дня «Комсомольская правда»-Ижевск» будет вести прямую текстовую трансляцию и рассказывать о торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в нашем городе. Присоединяйтесь!

Для начала расскажем, куда можно сходить сегодня:

- 10 мероприятий, которые нужно посетить.

Самое зрелищное мероприятие, которое нужно посетить после пешего парада Победы - это демонстрация военной техники. Какую технику покажут на параде Победы (подробнее).

Также не забывайте о перекрытиях дорог, выбирайте пути объезда (подробнее)

И, конечно же, общественный транспорт также перенаправят (подробнее)

8:40 у входа в Сквер Победы продают гвоздики (60 р), флажки, воздушные шары.

Фото: Михаил Красильников

Фото: Михаил Красильников

У Вечного огня волонтеры раздают бесплатно Георгиевские ленты.

Фото: Михаил Красильников

Фото: Михаил Красильников

09:00 у Вечного огня началось возложение цветов.

Фото: Ольга Константинова

Фото: Ольга Константинова

возложение цветов в сквере Победы 9 мая.

09:40 идет подготовка к Параду Победы начало в 10:00

Фото: Игорь Бобров

Фото: Игорь Бобров

Фото: Игорь Бобров

Фото: Игорь Бобров

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Ветераны занимают свои места на трибунах

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Также в Ижевске проходит акция "Транспорт ветерана" водители целый день будут возить ветеранов на разные площадки и мероприятия. Машину легко можно узнать - у них табличка "Транспорт ветерана" в углу и Георгиевская лента на капоте.

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Необычным способом решили почтить память воевавших родственников жители дома по улице площадь 50-летия Октября. Портреты ветеранов стоят на окнах:

Фото: Ирина Бурцева

Фото: Ирина Бурцева

ИСТОЧНИК KP.RU

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