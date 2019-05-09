К Монументу боевой и трудовой славы в Ижевске возложили цветы

СЕГОДНЯ 10:42 2019-05-09T14:17:37+03:00

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Праздничные мероприятия в честь 74-ой годовщины Победы начались в Ижевске с возложения цветов и венков к Монументу боевой и трудовой славы, посвящённому подвигу трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Сотни ижевчан пришли отдать дань памяти подвигу земляков.

Фото: Сергей Грачев

В колоннах, выстроившихся к монументу, стояли участники различных локальных войн, сотрудники правоохранительных органах в парадной форме, члены общественных организаций патриотической направленности, просто жители и гости города с цветами и портретами своих родных - уже ушедших из жизни участников войны и тружеников тыла. На мероприятие люди приходили семьями. У многих на груди была прикреплена Георгиевская ленточка. Их здесь же в Скверы Победы раздавали всем волонтеры.

Фото: Сергей Грачев

Цветы к монументу возложили глава Удмуртии Александр Бречалов, председатель Удмуртского республиканского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Геннадий Крюков, ветераны локальных войн Николай Криницын и Василий Степанов, принимавшие участие в боевых действиях в Афганистане, представители кадетского движения - старший кадет индустриального техникума Роман Емшанов, активист движения «Юнармия» Рената Кряжевских и член движения «Волонтеры Победы» Артемий Бегишев.

Фото: Сергей Грачев

Далее участники мероприятия почтили память погибших Минутой молчания.

Фото: Ирина Бурцева

После этого цветы смогли возложить председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, председатель Госсовета республики Алексей Прасолов, главный федеральный инспектор по Удмуртии Сергей Панов, руководитель администрации главы и правительства республики Сергей Смирнов, военный комиссар Александр Комлев, глава Ижевска Олег Бекмеметьев и все желающие. Почтить память отдавшим жизнь за победу жителей Удмуртии пришли члены правительства, представители территориальных управлений федеральных органов власти, депутаты Госсовета Удмуртии и Городской думы Ижевска, представители политических партий и общественных объединений.

Фото: Сергей Грачев

В числе особых участников мероприятия - ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики тыла, члены семей участников войны. Перед началом церемонии их поприветствовал Александр Бречалов. Горожане подходили к ним с цветами и благодарили за их вклад в победу.

Фото: Сергей Грачев

Напоминанием событий Великой Отечественной войны послужили также размещенные по периметру сквера стенды с фотографиями тех лет, на которых было изображено, как праздновали Победу в 1945 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU