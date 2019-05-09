2019-05-09T15:49:16+03:00
День Победы

9 мая ижевчанам показали раритетные виды оружия и военной техники

Интерактивная площадка «Арсенал Победы» развернулась у Дома Правительства
Ирина БУРЦЕВАЕкатерина АРДАШЕВА
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Среди экспонатов был представлен пулемет «Максим» образца 1910 годаСреди экспонатов был представлен пулемет «Максим» образца 1910 годаФото: Ирина БУРЦЕВА
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Интерактивная площадка «Арсенал Победы» начала свою работу 9 мая на стоянке у Дома Правительства. Здесь ижевчане смогли познакомиться с военной техникой и видами вооружения, занявшими самое почтенное место в военной истории России.

В шатре концерна «Калашников» любой желающий мог научиться разбирать и собирать легендарный автомат, а управление ФСИН России по Удмуртии представило посетителям электронный тир.

Возле шатра концерна «Калашников» Фото: Ирина БУРЦЕВА

Возле шатра концерна «Калашников»Фото: Ирина БУРЦЕВА

Участники боевых действий из специального подразделения охотно рассказывали посетителям об оружии и обмундировании.

На выставке был представлен целый ряд пулеметов. Например, ручной пулемет Калашникова (РПК), разработанный в 1961 году и производившийся до 1978 года.

Ручной пулемет Калашникова Фото: Ирина БУРЦЕВА

Ручной пулемет КалашниковаФото: Ирина БУРЦЕВА

Также показали станковый пулемет «Максим» образца 1910 года. Именно его широко использовали в Первой мировой войне, Великой Отечественной войне и войне на Донбассе.

Стенд с производственной службой УФСИН Фото: Ирина БУРЦЕВА

Стенд с производственной службой УФСИНФото: Ирина БУРЦЕВА

А неоспоримым центром площадки стала боевая разведывательно-дозорная машина 1985 года выпуска. Особенно она полюбилась маленьким ижевчанам – ребятам даже разрешили на нее залезть. Для выставки машину немного перекрасили и перебрали механизмы. Она на ходу, но абсолютно безопасна - установленная на крыше пушка теперь стреляет только салютами.

Боевая разведывательно-дозорная машина Фото: Ирина БУРЦЕВА

Боевая разведывательно-дозорная машинаФото: Ирина БУРЦЕВА

Организаторы пояснил, что все представленные экспонаты деактивированы и не представляют опасности.

Подробнее о площадках, которые работают 9 мая, читайте на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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