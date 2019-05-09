2019-05-09T12:28:03+03:00
Общество

За 10 лет почти три тысячи ветеранов получили в Удмуртии жилье

Более 3 млрд. рублей было направлено из федерального бюджета на улучшение качества жизни фронтовиков
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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С 2008 по 2018 год по Указу Президента России в Удмуртии было обеспечено жильем 2884 ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба Главы и Правительства республики, на улучшение качества их жизни из федерального бюджета было направлено более 3 млрд. рублей.

С начала 2019 года свидетельства о предоставлении единовременной денежной выплаты для приобретения жилья получили 20 вдов ветеранов, и пятеро из них уже приобрели жилплощадь.

- К сожалению, старшее поколение от нас уходит. И если в 2010 году мы оказали помощь в приобретении жилья 495 ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей, а в 2011 году – 517 жителям республики, то сегодня очередь состоит из 8 человек, – рассказала заместитель министра строительства Удмуртии Ольга Дубовцева.

В том случае, если ветеран не нуждается в улучшении жилищных условий, он имеет право на получение единовременной выплаты на ремонт жилья. Для участников и инвалидов Великой Отечественной войны она составляет 80 тыс. рублей, для вдов и обладателей знака «Жителю блокадного Ленинграда» – 20 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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