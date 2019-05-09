В акции «Бессмертный полк» в Ижевске приняли участие 35 тысяч человек

СЕГОДНЯ 12:18 2019-05-09T12:18:16+03:00

Акция проводится уже в шестой раз

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В Ижевске в шестой раз прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие более 35 тысяч ижевчан. Шествие началось в 11:00, сразу после завершения Парада Победы.

Фото: Алена Селезнева

«Бессмертный полк» - это парад памяти тех, кто уже никогда не сможет сам принять участие в победном марше. Вначале колонны волонтеры несли огромный транспарант с надписью «Бессмертный полк». На время прохождения колонны, по традиции, были перекрыты улицы Кирова и Пушкинская.

Фото: Алена Селезнева

– В акции я участвую, первый раз и на меня она произвела огромное впечатление! Эта настоящая «река памяти» из тех, кто дал нам мирную жизнь. Сегодня моими героями стали мой прадед Мухаметшин Назип Мулланурович (гвардии капитан) и Мухаметшина Асия Набиевна (труженик тыла, на войне была машинистом), – рассказала ижевчанка Мария Воробьева.

Фото: Алена Селезнева

Целые семьи несли портреты своих воевавших родственников, участники парада пели песни, а зрители не могли сдержать слез и громко хлопали.

Фото: Алена Селезнева

- Сегодня я несла портрет своего деда: Опарина Леонида Филипповича. На войне он был рядовым. Должность: радиотелеграфист, 1071 артиллерийский полк, 348 стрелковой дивизии, Брянский фронт, – рассказала горожанка Людмила Иванова.

Кстати, в этом году колонна «Бессмертного полка» прошла от улицы Бородина до здания администрации города, где горожан ждали праздничные мероприятия, полевая каша и зона для фотосессии.

Фото: Алена Селезнева

Отметим, что не только в Ижевске прошла такая акция. Например, жители села Дебесы традиционно проносят не только портреты своих родственников, но и знамя, сшитое из лоскутов с именами солдат-земляков. Даже в самой маленькой деревне Адам-Учи Граховского района, с населением менее 100 человек, прошел «Бессмертный полк».

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ИСТОЧНИК KP.RU